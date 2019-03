Porto Gioia Tauro, in corso trattative cessione quote. Contship: “Salvaguarderemo livelli occupazionali"

Sono in corso le trattative di negoziazione di Contship Italia Spa per la cessione al gruppo Msc – Mediterranean Shipping Company del 50% di Csm Italia Gate S.p.A., società che controlla Medcenter Container Terminal S.p.A. (Mct), azienda concessionaria delle attività del terminal container nel porto di Gioia Tauro di cui Msc è già partner e principale cliente.

Per accelerare i tempi, Contship Italia ha nominato lo studio legale che la assisterà nella trattativa e prescelto un advisor finanziario indipendente, cui è stato dato l’incarico di esprimere la corretta valutazione della partecipazione oggetto del negoziato.

Nessun pericolo per i lavoratori di Gioia Tauro, dal momento che l’attività del terminal container continuerà ad essere perfettamente operativa. Il Gruppo Contship Italia intende infatti salvaguardare i livelli occupazionali, in modo da preservare il valore e la competitività della più grande struttura terminalistica Italiana. Una realtà industriale che ricopre un ruolo di assoluta importanza per l’economia del territorio e dell’intero meridione.