Neonato in pericolo di vita, trasporto con Falcon 900 al Gaslini di Genova

Era in pericolo di vita il neonato di pochi giorni trasferito dall’ospedale di Reggio Calabria al Gaslini. Ieri sera la Prefettura reggina ha infatti autorizzato il trasporto a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica militari del piccolo paziente.

Per il piccolo paziente, in pericolo di vita, è stato deciso il trasferimento immediato dal Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” all'Ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24. Il velivolo del 31° Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino e giunto in Calabria per imbarcare il bimbo, i genitori e l'equipe medica, è ripartito alla volta di Firenze per consentire il successivo trasporto verso l'ospedale pediatrico toscano.

La richiesta è stata fatta dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell'Aeronautica Militare che ha il controllo degli assetti a disposizione per questo genere di missioni su tutto il territorio nazionale.