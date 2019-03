Curiosa scoperta dei Cc: nel detersivo il contante, nel cassetto un “libro mastro” coi movimenti di denaro

Una scoperta insolita quella effettuata dai carabinieri vibonesi che nell’abitazione di un 28enne pregiudicato di Filandari (P.A.) hanno ritrovato ben 25 mila euro in contanti che, avvolti in sacchetti di plastica, erano ben nascosti dentro un fustino di sapone in polvere per la lavatrice.

Ma ancora più curioso e sospetto per i militari è stato il ritrovamento nello studio della stessa casa, in un cassetto, di un’agendina su cui erano annotati svariati movimenti di denaro, ordinati come in un libro mastro che si usa ad esempio nella contabilità dei pagamenti; inoltre, anche un assegno postdatato da 500 euro.

L’uomo - già gravato da condanne per reati contro il patrimonio - non ha saputo dare un senso alle somme scoperte dai carabinieri che lo hanno così denunciato per possesso ingiustificato di valori sequestrando sia il denaro che l’agendina.