Tumori, 2018 positivo. In Calabria diminuiscono i casi, ma solo tra le donne

Tumori in calo in Calabria dove nel 2018 sono stati diagnosticati 10.350 nuovi casi di tumore, 5.850 che hanno colpito gli uomini e 4.500 donne: 100 in meno rispetto al 2017.

Sebbene possano apparire a primo acchito un po’ pochi, basti pensare che da anni, e per la prima volta, nella nostra regione c’è stato dunque una diminuzione di casi tumorali.

Quello più frequente, sempre in Calabria, è al colon-retto, con 1.550 nuovi casi nel 2018. Seguono il cancro della mammella, 1.250, e della prostata, con 1.050.

Situazione che, però, riguarda solo le donne, per le quali c'è stata una flessione nelle diagnosi di 300 casi, mentre per gli uomini il dato non è altrettanto positivo, visto che le diagnosi tumorali sono aumentate di 200.

I dati sono contenuti nel volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, realizzato dall'Associazione italiana di Oncologia medica, dall'Associazione italiana Registri tumori, da Fondazione Aiom e Passi e che è stato presentato a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell'Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”.