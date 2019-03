Minaccia ed estorce denaro alla mamma, viene “beccato” e arrestato

Non avrebbe avuto alcuna remora a estorcere del denaro addirittura alla sua stessa mamma, una cifra di tremila euro, arrivando a minacciarla di ritorsioni sia nei suoi confronti che in quelli dei familiari.

Con queste accuse un uomo di Cortale è finito in arresto. Durante un controllo i militari del Nor di Girifalco l’hanno fermato in località Goneo, mentre insieme ad una persona del posto percorreva la provinciale 92 a bordo della sua autovettura.

Dopo una perquisizione, i militari gli hanno trovato una busta di carta con circa 4 mila euro, di cui 3 mila ritenuti appunto come il provento dell’estorsione alla madre.

La somma è stata sequestrata, mentre l’uomo, dopo le formalità è stato portato nel carcere di Catanzaro-Siano, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Oggi il gip del Tribunale di Lamezia Terme ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari.