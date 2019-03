Nocera Terinese, grande partecipazione all’evento “La donna è vita”

Grande partecipazione a Nocera Terinese, dove nella chiesa Maria Regina della famiglia si è svolta la manifestazione dal titolo “La donna è vita”. L’evento è stato promosso e organizzato dall’associazione Giovani Ripartiamo dal Sud, l’evento è stato concepito con l’obiettivo di creare un convegno-dibattito sulla prevenzione femminile.

Dopo l’apertura del Presidente dell’associazione Carmine Mendicino, che ha ringraziato tutti i membri e collaboratori dell’associazione per l’impegno e la passione, è stato proiettato un video sullo stalking seguito dallo spettacolo di apertura delle ragazze della Trilly Dance che, coordinate da Ramona La Pira, hanno allietato la serata con il loro balletto. Dopodiché si sono susseguiti l’intervento di Caterina Nero (Responsabile “Donne insieme senza nodi”), di Luca Marrelli (Sindaco di San Mango d’Aquino), di Emilia Caligiuri (Centro screening oncologico ASP Cz) e, in conclusione, di Annalisa Spinelli (Responsabile centro screening ASP Cz).

Durante la cerimonia è avvenuta anche la premiazione a socio onorario per Rosa Cario, Rosetta Ligato e Luana Trunzo. Inoltre, alla fine del convegno è stato possibile effettuare prenotazioni per le seguenti visite gratuite: mammografie per donne dai 50 ai 69 anni; pap test per donne dai 25 ai 64 anni; distribuzione provette per lo screening del tumore del colon retto a donne e uomini dai 50 ai 69 anni.