Crotone. Una bretella per collegare via Leoncavallo e viale Gandhi

Il nuovo collegamento tra via Leoncavallo e viale Gandhi, i cui lavori sono iniziati e vanno avanti spediti, presentati questa mattina alla cittadinanza attraverso una conferenza stampa che si è tenuta direttamente sul cantiere, è solo il primo step dell'ampia programmazione dell'amministrazione Pugliese per migliorare la viabilità e la vivibilità dei quartieri Tufolo e Farina.

Un percorso che l'amministrazione non sta conducendo da sola ma attraverso il dialogo con i cittadini e residenti della zona e con il Comitato dei quartieri Tufolo e Farina. Nel caso specifico di via Leoncavallo anche con la dirigenza della scuola “Maria Grazia Cutuli” in quanto la nuova arteria non solo migliorerà i collegamenti della zona ma sarà anche al servizio dello stesso istituto scolastico attraverso un’apposita scalinata che consentirà ai bambini di accedere in tutta sicurezza alla struttura scolastica.

Questa mattina l'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace con il funzionario Francesco Ciccopiedi ha presentato l'attività che si sta mettendo in campo coordinata dal dirigente del settore Giuseppe Germinara. Non sarà solo realizzato il collegamento con viale Gandhi ma sono previsti anche nuovi marciapiedi per favorire anche l'accesso pedonale.

La programmazione delle attività prevede l'istallazione di telecamere di video sorveglianza e dissuasori per il rispetto dei limiti di velocità.

“Stiamo lavorando intensamente in tutta la città dal centro alla periferia. Sono in corso lavori importanti come il rifacimento dei portici di piazza Pitagora e per il completamento del Teatro Comunale. In particolare abbiamo voluto dedicare una specifica programmazione ai quartieri Tufolo e Farina che, pur essendo ad alta densità abitativa, negli anni scorsi non hanno avuto la necessaria attenzione che meritavano. Abbiamo già ripristinato il sovrappasso di viale Gandhi".

"Dopo aver dialogato con il Comitato dei cittadini che ringrazio, - spiega la nota - siamo partiti con l'attuazione di questa nuova programmazione con questa primo collegamento tra via Leoncavallo e viale Gandhi. Nella realizzazione specifica di questa nuova arteria non abbiamo trascurato nessun aspetto a cominciare da quello della sicurezza oltre che fare in modo che la nuova strada potesse essere messa anche al servizio della scuola” - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace.