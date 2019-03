“Frydays For Future”, il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese aderisce all’iniziativa

"Ci sono ragazze e ragazzi di tutto il mondo che stanno preparano da tempo il Global Strike for Future, si tratta di uno sciopero mondiale per il futuro. In Italia, tra il fiorire di iniziative e manifestazioni ed adesioni, l’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) ha voluto sottoscrivere ed aderire all’intervento che per primo è stato promosso dalla studentessa svedese sedicenne Greta Thumberg che ha ispirato un vero e proprio movimento chiamato “Student Climate Network – Frydays For Future”." - Lo scrive il Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, Roberto Torchia in una nota -

"“Perché studiare se non abbiamo futuro?” si è chiesta Greta che ha promosso uno sciopero che si ripete ogni venerdì. Per il prossimo Venerdì 15 marzo - si legge nella nota - tutti i Consorzi di Bonifica d’Italia aderiscono così allo sciopero globale promosso anche dall’ANBI che della questione dei cambiamenti climatici ha fatto una vera e propria mission composta di progetti concreti."

"Il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese - informa infine Torchia - domani venerdì 15 marzo dalle ore 9 alle ore 13 aderisce a questa iniziativa internazionale attraverso questa foto che il Nostro Ufficio Tecnico ha voluto emblematicamente apporre sul nostro sito istituzionale con in mano lo slogan mondiale scelto: “ANBI ed i Consorzi di Bonifica supportano le iniziative di #FridaysForFuture #ClimateStrike”; abbiamo scelto di farlo tramite l’ufficio tecnico perché è con loro e con i nostri operai che riempiamo di contenuti e progetti la nostra quotidiana battaglia in favore di un FUTURO possibile!"