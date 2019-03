Crolla il tetto di una casa, vigili intervenuti vengono aggrediti: un arresto a Cirò Marina

I carabinieri di Cirò Marina hanno arrestato un 50enne del luogo che, per futili motivi, ha aggredito due Vigili Urbani intervenuti in via Massa Carrara dopo il crollo del tetto di un’abitazione.

I militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente, hanno fermato l’uomo accusato ora di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.