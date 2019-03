Controlli al mercato a Crotone, prodotti sequestrati donati in beneficienza

Durante i controlli svolti ieri nel mercato rionale di via Giacomo Manna, a Crotone (LEGGI), la Polizia di Stato ha verificato nel complesso ben 34 attività di commercio, elevando 9 sanzioni amministrative, per un importo totale di oltre 38 mila euro, ed effettuando cinque sequestri per quasi 1100 kg di prodotti ortofrutticoli.

L’attività interforze ha invece consentito complessivamente di controllate 79 attività commerciali; elevando 58 sanzioni amministrative per accertate irregolarità ed eseguendo 10 sequestri amministrativi per un totale di merce sequestrata di 1767,5 kg.

I prodotti, dopo aver interessato in merito il sindaco di Crotone, che ne ha disposto la confisca, sono stati devoluti a tre associazioni caritatevoli della città.