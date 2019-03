IL LETTORE INDIGNATO. Da tre anni vado in Comune per far potare sei palme, solo silenzio

Dopo l’articolo apparso sul nostro giornale dal titolo “Crotone e il mese delle palme: quei ‘rifiuti verdi’ che nessuno raccoglie” (LEGGI), un lettore ha voluto dare anche il suo contribuito al problema, piuttosto diffuso nella cittadina pitagorica, della scarsa potature degli alberi che comportano spesso disagi se non rischi per l’incolumità pubblica.

Inviandoci delle foto - che potere sfogliare allegate alla notizia - il lettore ha ribadito che è da circa tre anni che si reca personalmente presso il Comune, “per far potare le foglie di sei palme” che si trovano in Piazza Martiri Delle Foibe, nella zona Marinella della città, e che a tutt’oggi sono ancora ammassate per strada e rinsecchite.

“A Parte due mucchi di foglie in strada e sul marciapiede cadute con il vento e mai potate”, il lettore evidenzia infine come in quell’area centrale di Crotone, non solo sia scarsa anche l’illuminazione pubblica la che la presenza degli enormi alberi, ingombranti, faccia ancora più buio. La speranza dunque è che l’ente e la società responsabile della gestione del verde pubblico intervenga al più presto per restituire decoro e vivibilità in un’area centrale