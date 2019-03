Arena: tagliava 45 alberi in un terreno comunale, arrestato

I Carabinieri di Arena, unitamente al personale della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.B., 52enne originario di Arena.

In località “Gatto”, dopo aver tenuto sotto controllo il terreno ove era in corso il furto di legname, i militari hanno atteso l’arrivo del soggetto, successivamente identificato, che, con la propria motosega, ha iniziato a tagliare le piante di Acacia. Da qui è scattato il blitz dei Carabinieri della Stazione di Arena che sono intervenuti per bloccare il soggetto mentre era intento a tagliare proprio gli alberi in questione.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare la proprietà del fondo; è stato, infatti, verificato che il terreno è di proprietà comunale ed allo stesso tempo è stato constatato che il soggetto non possedeva alcuna autorizzazione al taglio degli alberi. Tale violazione ha comportato anche l’emissione di una sanzione amministrativa pari a 1000 euro.

M.B., quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.