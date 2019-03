Sanità calabrese: Ministro Grillo, “Quadro allarmante, urgente decreto in Cdm”

Giulia Grillo

“Quadro veramente allarmante in Calabria, penso quindi che il decreto in questo momento sia una delle cose più urgenti che il Consiglio dei ministri dovrà approvare. Sto andando a parlare con il presidente Conte proprio di questo perché sono molto preoccupata per la situazione calabrese".

È quanto ha affermato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a conclusione di un incontro svolto al ministero, parlando della sospensione dell'organo di direzione generale dell'Asp di Reggio Calabria a causa di infiltrazioni mafiose.

Il Ministro ha aggiunto: "Con i miei commissari sono arrivata a valutare anche una situazione di disastro economico mostruoso, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere hanno chiuso i bilanci in negativo di decine di milioni di euro".

In merito allo scioglimento dell'Asp di Reggio Calabria,(LEGGI) la Grillo ha precisato: " conferma come avevo già detto la gravità della situazione calabrese che purtroppo vi anticipo - ha proseguito - non riguarda solo questa Asp ma riguarda anche altre aziende sanitarie".

Sui tempi per il decreto, il Ministro ha chiarito: "sono solo tecnici, è un decreto importante e quindi bisogna scriverlo bene. Lo stiamo limando e spero - ha concluso - che nell'arco di una decina di giorni vedremo il risultato".