A scuola con la Gdf: al via a Vibo la 7° edizione di “Educazione alla legalità economica”

Presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle vibonesi con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica, nell’ambito della settima edizione del Progetto; presenti anche gli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale, dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e dell’IPSIA.

All’incontro, tenuto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Roberto Prosperi, avvalendosi della Collaborazione dei Luogotenenti Giovanni Surace e Francesco Galeano, hanno assistito il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annunziata Fogliano e la Dott.ssa Franca Falduto dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Di concerto con il predetto Dicastero è stato così sviluppato il progetto denominato “Educazione alla legalità economica” che, anche per il corrente anno scolastico, prevede l’organizzazione, a livello nazionale, di incontri presso le scuole orientati a: - creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; - affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; - stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica.

L’occasione è stata propizia per parlare agli studenti delle quinte classi anche del concorso in atto per l’arruolamento di 66 allievi ufficiali presso l’Accademia della Guardia di Finanza - anno accademico 2019/2020 (scadenza 15 marzo 2019), nonché per trattare, brevemente, della riorganizzazione dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico nazionale, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea.