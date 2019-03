Donna ustionata nel reggino: ancora nessuna traccia dell’ex

Ciro Russo

Ancora nessuna traccia di Ciro Russo, l’uomo che nella mattina di ieri, 12 marzo, ha dato fuoco alla ex moglie in via Frangipane, a Reggio Calabria (LEGGI). La Polizia di Stato ha aperto la caccia all’uomo da più di 24 ore, tenendo sotto controllo anche stazioni e autostrade.

Non si esclude nessuna via di fuga anche se Russo ha abbandonato la sua auto, che è stata rinvenuta nel pomeriggio di ieri sempre nel capoluogo dello Stretto. La vittima si trova invece nel centro ustionati di Bari, in Puglia.