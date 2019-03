Scoperta stalla per caprini nel parco del Pollino: denunciate 4 persone

Due opere edilizie abusive, una adibita stalla per caprini e l’atra a vasca di accumulo per letami, sono state scoperte dai militari della Stazione Carabinieri Parco di Morano Calabro in contrada Campotenese nel comune del Pollino.

I manufatti, ricadenti in una proprietà privata, sono risultati non a norma e i Carabinieri hanno fatto scattare il sequestro.

Nello specifico, la stalla, di circa 300 metri quadri, era stata realizzata in difformità parziale rispetto al permesso di costruire rilasciato dagli organi competenti. Al suo fianco sorgeva una struttura in calcestruzzo adibita a vasca di accumulo per letami che era stata realizzata in assenza del titolo edilizio abilitativo, di autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, autorizzazione necessaria e vincolante in quanto le due opere sono state realizzate in zona "2" dell'area protetta calabro-lucana.

Oltre al sequestro è scattata la denuncia del committente, dei due direttori dei lavori e dell'esecutore materiale per violazione della normativa urbanistica e ambientale.