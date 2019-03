Subbuteo. Il calcio da tavolo protagonista all’Open dei Due Mari

Sabato e domenica scorsi, ad Acconia di Curinga, si è svolto il IV Open dei due Mari di calcio da tavolo organizzato dall'US Catanzaro Subbuteo.

Il Sabato, come da tradizione, è stata la volta del Torneo a squadre con ben 8 team iscritt,i tra cui due compagini giallorosse.

La prima squadra (Custo, Pagano, Talarico, Cotronei) è giunta fino in semifinale dopo aver battuto il Taranto, pareggiato col Cosenza e perso solo col Messina che poi si aggiudicherà il torneo.

Buona prestazione anche di Catanzaro 2 (Gallelli, Giummo, Manica, Priamo, Vasapollo) che ha sfiorato la finale cadetti cedendo solo nel finale col Cosenza 2, dopo essere stati in vantaggio per gran parte dell'incontro.

Domenica invece è stata la volta dei tornei individuali: quattro i giallorossi impegnati, Custo e Talarico nel torneo Open, Pagano e Vasapollo nel Torneo Veteran.

Ottima prestazione per Custo che si piazza terzo nell'Open battuto solo in semifinale da Ernesto Gentile che vincerà poi il torneo. Buona prestazione anche di Pagano che vince il Cadetti Veteran battendo in finale Tricoli ai tiri piazzati, 0-0 i tempi regolamentari.

Nella due giorni presenti anche l'Associazione Telematica "Liberi.tv" e l'Associazione Culturale "Fiore di Lino" che hanno curato le riprese filmate dell'evento con interviste. Ora si pensa ai campionati italiani in programma a fine marzo a Cosenza.