Nuoto: gli atleti della Kroton pronti per i Criteria 2019

Staffetta femminile

Pronti via si parte per i Criteria 2019, la manifestazione più importante e qualificante nel settore giovanile, un appuntamento dove, solo esserci, vuol dire essere tra i migliori in Italia.

La Kroton Nuoto, ancora una volta presente ininterrottamente da oltre otto anni a rappresentare Crotone nella massima manifestazione giovanile italiana.

Unica società crotonese in questa edizione, la società del Presidente Crugliano, parteciperà in ben 6 gare individuali di cui, addirittura in tre, gli atleti Kroton Nuoto sono nella prima batteria ovvero quella di coloro candidati ai primi posti. Infatti Giulia Filippelli nei 100 e 200 farfalla ed Andrea Muscó nei 200 dorso, attualmente, rientrano nei 10 migliori tempi di iscrizione. Si incrociano le dita per un risultato che sarebbe storico per Crotone.

Ci si aspetta molto anche Dalila Iuticone nei 100 e 200 dorso oltre alla staffetta 4x100 mista e 4x100 stile libero con D’Angerio - Ioppoli - Iuticone - Filippelli che cercherà di migliorare il record che già detengono.

Presente anche la staffetta 4x100 mista maschile con Muscó - Buzzurro - Masellis e Riillo.

La Kroton Nuoto quindi, continua a rappresentare Crotone ai Campionati Nazionali dopo il Titolo Italiano nella staffetta conquistata ai recenti Campionati Italiani Lifesaving e chissà se non si possa centrare un ulteriore grande risultato.