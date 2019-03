Maltempo, divelto tetto di condominio a Cirò Marina. Nessun ferito

Danni anche nel crotonese per il forte vento. Il tetto di un condominio in via Molise di Cirò Marino è stato infatti divelto e la copertura è caduta sulla strada dove per fortuna non c’era nessuno.

I resti sono invece finiti su un’automobile parcheggiata sotto l’edificio. All’interno del mezzo c’era una donna che è uscita poco prima dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina e la polizia locale per la messa in sicurezza dell’intera zona, che è stata chiusa al traffico. Il vento ha inoltre causato la caduta di alberi anche in altre zone della cittadina.