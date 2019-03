Troppi pidocchi al Cassari di Nardodipace e il sindaco dispone chiusura della scuola

Scuola chiusa nella frazione di Nardodipace, dove le lezioni all’istituto scolastico di “Cassari” sono state sospese a causa dei pidocchi. Sì, perché sono stati registrati diversi casi di infestazione, da qui la decisione della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia che ha deciso di chiudere la scuola per due giorni.

Il tempo necessario al personale del servizio di Igiene dell’Azienda sanitaria vibonese di avviare le attività di disinfestazione dei locali dell’istituto scolastico.

La decisione è stata assunta dopo la segnalazione della dirigente all’Asp e al sindaco Antonio Demasi che ha sollecitato un intervento da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. A distanza di diversi giorni non è arrivata alcuna risposta in merito alla presenza di pidocchi nell’istituto. Da qui il provvedimento del primo cittadino, che dopo aver contattato telefonicamente il direttore sanitario dell’Asp, ha deciso la chiusura della scuola per due giorni consecutivi.