A soli 13 anni abusata dal convivente della madre. Pensionato finisce in carcere

Avrebbe subito molestie e abusi sessuali da parte del convivente della madre: per questo motivo un pensionato 68enne di Cosenza, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minore.

È stata la Squadra Mobile della Questura cittadina ad eseguire l’ordinanza cautelare, emessa nella stessa data dal gip del Tribunale locale su richiesta della Procura, accompagnando l’uomo in carcere.

L’arresto arriva a dopo la denuncia sporta dalla madre, alla quale la figlia 13enne aveva confidato di subire da tempo abusi e molestie.

Le indagini condotte dagli agenti della III Sezione-Reati contro la persona e in danno di minori della Mobile avrebbero portato ad accertare che il pensionato, per quasi due anni, avrebbe costretto la ragazzina, fin da quando questa aveva in pratica appena 11 anni, a subire con percosse e ripetute minacce degli atti sessuali di vario genere, generando nella giovane minore uno stato di assoluta soggiogazione.

Il 69enne, inoltre, dopo che la sua convivente sarebbe venuta a conoscenza delle violenze nei confronti della figlia, e quindi deciso di allontanarsi da lui, l’avrebbe più volte minacciata di morte per impedirle appunto di denunciarlo.

Nonostante tutto la mamma ha avuto il coraggio e la forza di rivolgersi alla polizia. L’uomo dopo le formalità è stato rinchiuso nel carcere di Cosenza.