Dà fuoco all’ex moglie e scappa: rimane ustionata, è caccia all’uomo

L'auto ricercata e Ciro Russo

Ha aspettato l’ex moglie con pazienza, poi appena la donna è salita sull’auto le si è avvicinato. La donna ha tentato di scappare, ma nella fuga è finita contro un muro. E l'uomo ha approfittato della situazione e ha quindi aperto lo sportello, le ha gettato addosso del combustibile e ha acceso il fuoco.

La vittima, per le fiamme, ha subito delle gravi ustioni in diverse parti del corpo, mentre l’uomo, evaso dai domiciliari ad Ercolano, è scappato e sulle sue tracce si sono messi gli agenti delle volanti. La donna è stata soccorsa dai presenti ed è stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata ai Riuniti. E' grave, ma non in pericolo di vita.

Il fatto, grave, è successo questa mattina intorno alle 8,40 a Reggio Calabria, in via Frangipane, nei pressi dell’omonima scuola.

Il presunto responsabile del tentato omicidio si chiama Ciro Russo ed ha 42 anni, gli investigatori hanno anche diramato le sue caratteristiche affinché chiunque abbia modo di incrociarlo possa dare informazioni utili alla polizia.

L’uomo è difatti di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 metri, occhi marroni e si è allontanato a bordo di un’auto Hyundai i30 di colore grigio scuro targata FF685FW.

(ultimo aggiornamento 11:08)