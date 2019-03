Tir si ribaltano per il forte vento, autista rimane ferito. Tratto A2 chiuso al traffico per ore

Il forte vento nel cosentino ha provocato il ribaltamento di due mezzi pesanti, senza gravi conseguenze. I veicoli stavano viaggiando sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel territorio di Frascineto. Per questo motivo il tratto tra Sibari e Morano Calabro è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per ore, mentre le squadre Anas sono arrivate sul posto per ripristinare la viabilità.

Le operazioni di recupero dei mezzi pesanti ribaltati si sono concluse intorno alle 13, orario in cui l’autostrada è stata riaperta al traffico in direzione nord, tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro.

Rimane tuttavia il divieto di transito ai soli veicoli telonati, furgonati e caravan in direzione nord tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro, ed è sconsigliato il transito in direzione sud.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia stradale, l'Anas e i Vigili del Fuoco di Castrovillari e Rende con un'autogru. Uno degli autisti ha riportato delle ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale della città del Pollino.

Per quanto riguarda la percorrenza invece i veicoli leggeri in transito sulla carreggiata nord vengono deviati allo svincolo di Frascineto e rientrano allo svincolo di Morano Calabro attraverso il percorso alternativo della ex SS 19. Il transito è sconsigliato invece ai mezzi telonati, furgonati e caravan, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro.

(Aggiornata alle 13:22)