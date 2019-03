In fiamme capannone di azienda nell’area industriale di Vibo. Danni ingenti

Nastri trasportatori, bobine di plastica e diverse vaschette sono finiti inceneriti nel rogo che ha interessato un capannone in via di costruzione nel piazzale della Cof, azienda di confezionamento delle verdure situata a Porto Salvo, nell’area industriale di Vibo Valentia.

La struttura incendiata si trova a poche decine di metri dallo stabilimento. Il raid ha provocato danni ingenti che sono ancora in via di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e le cause, sulle quali lo stesso proprietario non riesce a darsi alcuna spiegazione.