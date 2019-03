Auto in fiamme a Catanzaro Lido. Avviate le indagini

Un’auto è stata completamente distrutta in un incendio sviluppatosi questa notte nel quartiere Lido di Catanzaro. Il mezzo era parcheggiato in via Formia, in un cortile tra le case popolari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i Carabinieri della stazione di Lido per avviare le indagini e scoprire l’esatta origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa rispetto alle cause che potrebbero aver scatenato le fiamme.