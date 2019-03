A Marco Gradoni e Nayeli Ceccano la I Tappa di Crotone del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2019

È andata a Gradoni e Nayeli Ceccano la I Tappa di Crotone del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2019. Nella città di Pitagora, dopo una prima giornata in cui la macchina del vento ha solo scaldato i motori, domenica la brezza termica ha regalato una bellissima giornata agli oltre 200 giovani partecipanti alla 1^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, che con la loro piccola barca Optimist si sono ritrovati al Club Velico Crotone per dar inizio alla manifestazione itinerante dedicata alla vela giovanile, che ha il più alto numero di partecipanti durante i previsti 5 appuntamenti lungo tutta la penisola.

Il lungo viaggio per raggiungere Crotone e la Calabria è stato premiato dunque con una giornata finale spettacolare in cui il cielo terso ha permesso di apprezzare ancor più i colori e il vento che, grazie al riscaldamento portato dal sole, è salito fino a 18-20 nodi, permettendo tre intense regate per la categoria juniores e due per i più piccoli cadetti. Questi ultimi saggiamente sono stati mandati a terra dal Comitato di regata FIV presieduto da Carlo Tosi quando il vento ha soffiato con raffiche troppo violente per la loro età; in tutto sono state così disputate 5 regate per gli juniores e 4 per i cadetti, permettendo ad entrambe le categorie di ottenere lo scarto della prova peggiore, così come il regolamento prevede. Nel complesso dunque è stata una regata completa dato che si sono avute sia condizioni di vento leggero nel primo giorno, che medio-forte nel secondo.

I migliori si sono confermati tali e una volta di più il campione del mondo Marco Gradoni, ha dimostrato di navigare in un altro pianeta: anche quando partito conservativo - così come nel primo giorno in cui la corrente forte ha spinto molti concorrenti fuori dalla linea di partenza - ha recuperato decine di posizioni e addirittura, partendo nella seconda batteria di giornata, è arrivato almeno nella prima metà della flotta precedente. Un vero talento, che sta trascinando tutta la squadra nazionale a rendere il meglio e, soprattutto, entusiasma i più giovani, che possono incrociare per qualche attimo - il bi-campione del mondo Optimist, che prosegue con divertimento e impegno questa sua grande passione per la vela e l’Optimist in particolare. Inutile dire che Gradoni (Tognazzi Marine Village), ha inanellato 5 vittorie, ma il resto della squadra azzurra - componenti del gruppo agonistico nazionale-hanno cercato di tenere alto il ritmo e mantenersi nelle primissime posizioni, senza cadere - come gran parte degli avversari anche stranieri di livello - in squalifiche per partenza anticipata.

Davide Nuccorini ha così conquistato il secondo posto (Circolo della Vela Roma, 3-1-4-2-1), terzo posto del francese Zou Schemmel, affezionato regatante delle tappe Kinder + Sport e ormai gemellato con tanti circoli e atleti italiani. Tra le femmine vittoria della napoletana (RYCC Savoia) Nayeli Ceccano, seguita dalla portacolori del circolo organizzatore Alice Ruperto; terza Maria Vittoria Arseni. Anche tra i cadetti, quest’anno di soli 9 e 10 anni, la vittoria è stata abbastanza netta con il barese Francesco Carrieri (LNI Bari) vittorioso con 3 primi e un quarto; ha cercato di tenergli testa chi è abituato ad affrontare la bora, il triestino Francesco Tesser (Triestina della Vela), regolare in tutta la regata (3-2-1-3); terzo posto per il maltese Timmy Vassallo. Tra le femmine vittoria della siciliana Gilda Nasti (NIC Catania), quinta assoluta.