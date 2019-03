Maltempo, in arrivo venti di burrasca. Temperature in calo

Venti forti e burrasche sono attese in Emilia Romagna e Marche e nel tardo pomeriggio di oggi anche su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte. Il Dipartimento di Protezione civile prevede inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per questo motivo ha emanato un avviso di allerta gialla per domani, martedì 12 marzo, sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria meridionale e ionica, sulla Puglia, sui bacini della Basilicata meridionale e sull’Abruzzo.

La saccatura di origine atlantica, che formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna.