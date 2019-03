Azienda ospedaliera unica di Catanzaro, ok dal Consiglio regionale

L’azienda ospedaliera unica di Catanzaro è realtà. Il Consiglio regionale ha infatti approvato, all’unanimità, la proposta di legge sull'integrazione dell'azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e del Policlinico universitario "Mater Domini" di Catanzaro.

Il testo ha unificato due differenti proposte presentate da consiglieri regionali sia di maggioranza sia di opposizione, in particolare da Michele Mirabello (presidente della terza Commissione), Enzo Ciconte, Baldo Esposito, Claudio Parente, Antonio Scalzo e Domenico Tallini, e il secondo dal consigliere regionale Arturo Bova.

L'azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro verrà quindi all'azienda ospedaliero universitaria "Mater Domini", che di fatto assume la denominazione di azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio.

Tuttavia nella fase di avvio la definizione delle attività terrà conto delle specificità assistenziali di emergenza del 'Pugliese-Ciaccio' e di elezione, didattica e ricerca della 'Mater Domini.

In un secondo momento verrà inoltre integrata all’azienda unica il progetto del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme.

Da 90 giorni in poi da oggi, Regione e Università dovranno siglare un protocollo d'intesa per regolare i loro rapporti e per concretizzare l'integrazione.