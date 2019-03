Rifiuti speciali abbandonati in un piazzale, imprenditore denunciato ad Arena

Aveva realizzato un deposito abusivo di rifiuti non pericolosi, e per questo motivo l’amministratore unico di una società è stato denunciato in stato di libertà e l’area sequestrata.

A carico dell’imprenditore è stata inoltre elevata una multa per omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’attività di produzione.

Il fatto è avvenuto ad Arena durante un controllo da parte dei militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Vibo Valentia, coadiuvati da militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno.

I militari hanno infatti scoperto in località “Biviere” un’area di 200 metri quadrati adibita a discarica abusiva in cui la società aveva depositato sacchi contenenti imballaggi, spugne, polistirolo e ritagli di pellame, elettrodomestici fuori uso, pneumatici e mobili, per un totale di circa 40 metri cubi, tutto riconducibile all’attività di una azienda dedita alla realizzazione di divani e mobili in genere, e in violazione ai quantitativi consentiti dalla normativa di settore.