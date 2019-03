Vandalizzati altri cassonetti dell’immondizia a Corigliano: Comune sporge denuncia

Ancora incendi hanno riguardato i cassonetti dell’immondizia di Corigliano ma questa volta in via San Martino, nel centro storico e in via Ioele e via Gramsci.

Episodi vandalici che si sono perpetrati nella notte tra il 9 e il dieci marzo. Distrutti dalle fiamme i contenitori della differenziata e sparsi per la strada i rifiuti di altri cassonetti compromettendo il decoro e l’igiene urbani.

Gli uffici comunali fanno sapere che hanno sporto denuncia integrata a quella già fatta nei giorni scorsi dai Carabinieri.