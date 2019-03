Tennistavolo battuto dalla Top Spin Messina, ma si confermano le doti tecniche di Olawale

In B1 la Capolista Top Spin Messina vince il Tennistavolo Castrovillari ma non Olawale! In C2 e in D si vola!

In B1 la Capolista Top Spin Messina vince il Tennistavolo Castrovillari per 5 a 3 ma non Olawale, il forte atleta nigeriano vince Di Marino N° 30 D'Italia Caprí n°97 Quartuccio N° 125 i componenti della squadra siciliana con una determinazione, concentrazione e tattica da campione.

E ieri in casa la seconda squadra della C2 ha vinto con un netto 5 a 2 la Galaxy Reggio Calabria e continua solitaria in vetta alla classifica. In serie D la prima squadra vince per 5 a 2 la capolista e forte Cosenza portandosi a solo 2 punti dai cosentini e arriva anche per la squadra B la prima vittoria contro l'Atlantide Vibo con il punteggio di 5 a 3.

Da segnalare la grande prestazione di Olawale in B1, in C2 di Eros Perri ancora imbattuto e in D di Giuliano Catucci per la squadra A e Giuseppe Filograna per la squadra B tutti e 4 hanno conquistato tre vittorie su tre gare disputate.