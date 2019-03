Pallavolo Crotone vince sul Paola e si piazza seconda in classifica

Le Sirene vincendo lo scontro diretto contro il Pallavolo Paola ed approfittando del passo falso del Asd Volley Torretta, che cade in casa del Volley Sanlucido, si assestano al secondo posto in classifica.

Questa sempre guidata con 7 punti di vantaggio, dalle ragazze del Marafioti Sport di Polistena, che martedì ospiteranno la gara della semifinale di ritorno di Coppa Calabria contro la formazione crotonese, dopo averle sconfitte in casa. Le ragazze di Mister Asteriti, finalmente tornate tutte a disposizione hanno condotto una ottima gara, sempre in vantaggio contro le difficili avversarie, con cui condividevano la 3 posizione in classifica.

Le buone azioni in difesa di Debora Cosentino e Aurora Cesario hanno coadiuvato in questa fase l'operato di Giusy Vasapollo, permettendo di poter dare sicurezza al resto della formazione. Il Capitano Romina Pioli, Miglior Giocatrice del Match (MvP), ha potuto servire al meglio le diverse frecce dell'attacco, che come sempre hanno potuto variare ed alternarsi con buoni risultati, mettendo in crisi la difesa ed il muro avversario.

La possibilità di avere la rosa completa da parte della Pallavolo Crotone, ha mostrato il suo effetto nel corso del 3 set, il più combattuto, quando si sono potute alternare alle provate Valentina Gambuzza e Anna Maria Bareti, le più giovani e fresche Andrea Ranieri e Roberta Araldo, chiudendo così positivamente l'incontro.

Le ragazze del presidente Capocasale, non possono però riposare, essendo già con la testa al ritorno di coppa, di martedì, in casa del Polistena, sognando di ribaltare il risultato dell'andata, e per il match di domenica prossima ospiti del Torretta che vorrà rifarsi sia della sconfitta in casa delle Crotonesi che di questa domenica, al fine di riprendersi il secondo posto in classifica.

Mister Piero Asteriti: “abbiamo giocato una buona gara, credo che esistano ancora margini di miglioramento, affinando la condizione fisica di qualche pedina. Per ora ci prendiamo questi altri 3 punti che ci permettono di scalare la classifica alle spalle del Polistena ma allo stesso tempo spostiamo l’attenzione a martedì per il ritorno di coppa dove non abbiamo nessuna intenzione di abdicare, poi penseremo al derby di domenica prossima a torretta. Come mi piace dire un passo alla volta ed alla fine tireremo le somme”.