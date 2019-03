Agricoltura biologica: Legambiente sostiene le aziende: “stanziare risorse del Psr”

“Sugli aiuti diretti al reddito degli agricoltori biologici previsto dal Piano di Sviluppo Rurale, al momento non perviene nessun segnale da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria”.

Esordisce così Legambiente Calabria a sostegno dell’Associazione Abc - Agricoltura Biologica Calabria, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica Calabria ed il Forum Agricoltura Sociale Calabria e l’Associazione “Punta Stilo” che reclamano in merito di aver terminato le risorse stanziate nel 2018.

“Ci si aspetterebbe che la Regione Calabria programmasse uno stanziamento di fondi nel 2019 per emanare un nuovo bando in grado di dare continuità al regime di aiuti economici al settore. Tanto più perché verrebbero meno risorse economiche a favore delle aziende agricole maggiormente colpite dai recenti eventi climatici, in una annata agraria da dimenticare per produzioni di punta come l’olio di oliva e gli agrumi (clementine in particolare). Non è ammissibile che vengano meno i livelli di sostegno alle unità produttive biologiche maggiormente impegnate a difesa dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica” – incalza la nota associazione ambientalista.

“La Regione Calabria riteniamo debba dare indicazioni chiare sulle risorse economiche disponibili per il sostegno diretto dei redditi degli agricoltori, perché gli stessi ne possano tenere conto nelle loro decisioni per l’annata agraria 2019-2020 già iniziata. Chiediamo che su questo tema la Regione Calabria accolga l’invito di convocare con urgenza ed imminenza un incontro che coinvolga le associazioni dei produttori biologici e che si apra un confronto aperto e partecipato sul destino dell’agricoltura biologica in Calabria”.