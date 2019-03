Weekend sicuri a Corigliano: diversi controlli, rinvenuta coca in un albero

Nelle ultime 48 ore i Carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno eseguito una serie di controlli che anno portato all’arresto una persona per detenzione di cocaina pura, controllato oltre 50 veicoli e 100 persone, ispezionato unitamente a personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tre diversi esercizi commerciali notturni.

In manette, alle prime luci di sabato scorso, è finito G.G., 56enne, un uomo cosentino ma residente da tempo a Corigliano per detenzione di cocaina.

Gli uomini dell’Arma, dopo essersi appostati per diverso tempo fuori dall’officina dell’uomo sita nello scalo coriglianese, hanno notato che nel cortile della stessa vi era un unico grande albero di ulivo e che lo stesso era vigilato da un cane di razza Pitbull, che era stato legato dall’uomo proprio al fusto della pianta.

All’apertura dell’attività è scattato il blitz degli uomini della Sezione Operativa, che hanno prima ispezionato il locale e poi hanno rivolto l’attenzione sull’albero sospetto presidiato dal cane da guardia, che dopo essere stato spostato dall’uomo, su invito dei militari, ha permesso finalmente di rinvenire il vero “bottino”.

Infatti all’interno del tronco dell’ulivo, in un incavo naturale, l’uomo aveva celato un guanto in lattice blu, della stessa tipologia di quelli trovati nell’officina, con all’interno tre involucri di cocaina ancora grezza del peso totale di circa 20 grammi. Ma i ritrovamenti non si concludevano qui, infatti accanto all’albero vi era un altro tronco reciso, al cui interno vi era della terra smossa che celava un tubo in plastica che a sua volta nascondeva un barattolo contenente frammenti grezzi di cocaina pura per un totale di circa 35 grammi ed un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che si trattava di cocaina ancora da tagliare e quindi da immettere nel mercato locale per un peso totale di circa 55 grammi. L’uomo, con diversi precedenti alle spalle, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla e è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Castrovillari per essere giudicato dall’A.G. con rito direttissimo.

Nelle notti di venerdì e sabato, inoltre, sono scattati diversi controlli alla circolazione stradale e sono stati eseguiti rafforzati posti di controllo allo Scalo di Corigliano, a seguito dei quali sono stati controllati oltre 50 veicoli, comminate 7 sanzioni al Codice della Strada e denunciati penalmente all’A.G. due soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché trovati con tassi alcolemici altissimi: ad un uomo di Trebisacce è staro riscontrato una presenza di alcool nel sangue pari ad 1,8 g/l, mentre ad un coriglianese 1,51g/l. Oltre alla denuncia, per entrambi scattava il sequestro del veicolo.

Infine quella di venerdì è stata anche una nottata di controlli agli esercizi pubblici degli uomini dell’Arma unitamente al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: sono stati controllati locali notturni, pub e ristoranti; diverse le irregolarità riscontrate sul lavoro sommerso.