Turismo ecosostenibile: consegnati gli oscar al Parco del Pollino e Cammina Sila

Tra i premiati da Legambiente per gli Oscar della fiera italiana che parla di biologico dell’ecoturismo 2019, c’è anche il Parco nazionale del Pollino insignito per aver promosso un turismo scolastico e sociale, coinvolgendo le fasce più deboli della popolazione.

Un’attività che ha incrementato tra l’altro il turismo fuori stagione favorendo così l’intera economia locale con un saldo attivo per il territorio di circa 1,5 milioni di euro a fronte di un investimento del Parco di 200 mila euro. L’altro Oscar assegnato ad una realtà nata in Calabria, che si è aggiudicata il premio speciale per il Turismo Attivo e Sostenibile, premiata l’esperienza dell’Associazione CamminaSila, nata nel 2012 da un progetto del circolo Legambiente Sila, per dimostrare che si può fare turismo invernale anche senza l’utilizzo di infrastrutture di grande impatto, inserendo nei pacchetti turistici anche visite guidate ai beni culturali, ai musei del territorio, alle aree faunistiche ed alle riserve naturali presenti in Sila.

“In questi anni abbiamo assistito ad una evoluzione del turismo che è passato da un turismo di massa ad un turismo di qualità, attento all’ambiente e alla sostenibilità – afferma Francesco Falcone, Presidente di Legambiente Calabria – sempre più persone scelgono mete naturalistiche e un turismo green, dove sono state messe in campo buone pratiche sostenibili, dove c’è attenzione alla filiera agroalimentare di eccellenza, ai servizi turistici in chiave ecologica. Gli Oscar dell’ecoturismo assegnati al Parco nazionale del Pollino ed a CamminaSila rappresentano eccellenze su questi temi nel panorama calabrese. Esperienze che hanno scelto la sostenibilità e il rapporto con il territorio come ingredienti essenziali per confezionare la proposta per i turisti e visitatori e allo stesso tempo rilanciare l’economia locale”.