Carnival race in sicurezza col Cisom, conclusa 1° tappa Trofeo Kinder

Già oltre 2000 persone hanno preso parte dal 9 al 10 marzo alla 1° tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+ Sport 09 e 10 2019 solo nella prima giornata.

Il Circolo Velico di Crotone è stato il fulcro dell’organizzazione dell’evento Crotone Internazionale Carnival Race. Il servizio Sanitario e l’assistenza medica è stata gestita dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom con la presenza di 10 volontari, un infermiere e due medici, tra cui il dottor Gaspare Muraca, molto conosciuto nella provincia per la sua professionalità e la sua esperienza nei contesti dell’emergenza e del soccorso sanitario, Giuseppe Veltri e Michele Cusato di Crotone.

Le due giornate sono state intense, impegnative e piene di emozioni per gli sportivi, gli appassionati della vela e tutti i curiosi visitatori che hanno anche apprezzato i diversi stand presenti organizzati per questa occasione. Il corpo sta lavorando sul territorio da mesi per istituire una presenza fissa sul territorio a servizio della collettività.