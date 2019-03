Nascondeva arsenale in un divano: arrestato agricoltore del vibonese

Un piccolo arsenale è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 marzo, dai militari della Stazione Carabinieri di Cessaniti in una abitazione della Frazione Pannaconi, di proprietà di un contadino 67enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’attività dei militari, svolta con il supporto del Nucleo Cinofili dello squadrone Cacciatori Calabria, ha permesso di individuare, nascosto all’interno di un divano appositamente modificato, un vero e proprio arsenale composto da una pistola calibro 9x21 con la matricola abrasa e due caricatori; un fucile a doppietta cal. 12, anch'esso con matricola abrasa; 16 cartucce cal. 12; 26 cal. 9x21; ed una di cal. 9x19.

L’uomo, Z.A., è stato tratto in arresto per detenzione clandestina di armi e munizioni e messo ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa di rito direttissimo.