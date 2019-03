Scansa un cinghiale e si ribalta con l’auto: ferito automobilista nel catanzarese

Sarebbe stato un cinghiale la causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nella frazione Petricciolo Alli a Catanzaro.

Coinvolta una sola autovettura, una Opel Corsa, condotta da un uomo, unico passeggero. Da quanto riferito dallo stesso, l’animale sarebbe sbucato improvvisamente sulla sede stradale, e la vettura è prima finita sulla cunetta e poi si è ribaltata su se stessa.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale e i carabinieri per quanto di loro competenza.

L’automobilista, ferito, è stato trasferito in ospedale dal personale sanitario del Suem118.