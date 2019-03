Confermato fallimento per la Gam Oil di Rombiolo, arriva la sentenza definitiva

La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo della “Gam Oil” di Rombiolo, nota come la piccola Mirafiori del Vibonese, confermando il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento.

Non sarà possibile, pertanto, alcun piano di rilancio aziendale per una società che era riuscita ad impiegare fino a 130 lavoratori nel settore della metallurgia ed arrivare ad un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro.

Una sentenza che pesa come un macigno anche sul tessuto economico fragile del Vibonese che paga un tributo elevato in termini non solo di Pil ma anche di competenze e professionalità.

La Cassazione aveva rinviato l’ultima decisione alla Corte d’Appello, che nei giorni scorsi così si è determinata mettendo la pietra tombale sulla Gam Oil.