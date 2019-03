Fermato colpisce i carabinieri, scappa e travolge pedone: arrestato parcheggiatore abusivo

Un normale controllo ad un parcheggiatore abusivo; i carabinieri tentano di fermare un giovane extracomunitario per identificarlo, dopo essere stato trovato a chiedere insistentemente del denaro agli automobilisti che parcheggiavano.

Di tutto risposta l’uomo, sicuramente per non farsi controllare, ha colpito i militari dandosi alla fuga.

La vicenda è accaduta durante il mercato settimanale in via Pisani, a Soverato, dove lo straniero, nel tentativo di far perder le sue tracce, ha creato dei concreti pericoli per gli altri utenti della strada, tanto da scontrarsi anche con un pedone che camminava con l’aiuto delle stampelle.

Inutile la fuga, il giovane, un 21enne ghanese è stato bloccato grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia dell’Arma mentre tentava di nascondersi all’interno dell’androne di un palazzo.

Il ragazzo è stato attestato per resistenza a pubblico ufficiale, arresto convalidato dalla 1a Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro che ha disposto per lui l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.