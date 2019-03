Camigliatello: sulle piste da sci la fiaccolata della legalità, presenti Gabrielli e Santelli

Si è svolta ieri sera a Camigliatello Silano una fiaccolata sulle piste da Sci degli uomini delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, preceduti dai maestri e dai bambini calabresi guidati dai campioni olimpici (LEGGI).



La manifestazione, alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli è stata fortemente voluta dal prefetto di Cosenza, Paola Galeone e dal Generale dei Carabinieri Robusto. Un’importante serata che ha visto la collaborazione di Forze di Ps e delle forze armate.

“Sono stata molto felice di aver presenziato ad una iniziativa unica in Italia, - ha detto la Vicepresidente della commissione antimafia, Jole Santelli - perché dalla Calabria è partito un segnale fortemente simbolico, un coro dello Stato che ha segnato la sua presenza in una terra difficile come la nostra che ieri si è contraddistinta per un primato di eccellenza”.

“Credo che iniziative come questa - ha aggiunto - vadano ben oltre il significato simbolico e rappresentino la concreta testimonianza di una presenza quotidiana e coraggiosa delle forze dell'ordine a tutela dei cittadini calabresi. La continua presenza del prefetto Gabrielli in Calabria - ha concluso Santelli - è segno di una volontà esplicita di rafforzare ulteriormente le presenze delle forze di polizia sul territorio e questa è certamente una notizia positiva”.