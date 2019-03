Controlli a tappeto: sanzioni e denunce nelle serre vibonesi

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli in tutta la giurisdizione ed in particolare nei territori montani delle Serre Vibonesi.

Raffica di perquisizioni e controlli a tappeto in tutto l’hinterland sono partiti già nella giornata di venerdì quando è stato denunciato un 19enne residente in San Nicola da Crissa poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di munizionamento cal. 7.65 illegalmente detenuto. Un altro ragazzo, sempre dello stesso comune, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e per questo segnalato all’Autorità Amministrativa.

Invece, i controlli su strada hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un soggetto originario di Soriano Calabro poiché risultato positivo all’alcoltest; il tasso alcolico registrato è stato pari a 2,32 g/l, quindi di molto superiore allo 0,5 consentito.

A seguito di un’altra perquisizione veicolare è stato individuato un soggetto che deteneva munizionamento cal. 12 a palla unica, anche queste illegalmente detenute. Un altro ragazzo, invece, originario di Monterosso Calabro, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 gr. di marijuana; anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Non sono mancati poi i controlli agli esercizi adibiti a ristorazione nel Comune di Serra San Bruno unitamente ai Carabinieri del NAS di Catanzaro e del NIL di Vibo Valentia. Tali servizi, svolti tutti nella serata di sabato, hanno portato alla sospensione dell’attività lavorativa in 2 casi:

- Nel primo caso, poiché sono stati individuati due lavoratori “in nero”. Oltre alla sospensione dell’attività lavorativa e contestuale elevazione di una multa pari a 2000 euro, è stata comminata una sanzione di 7200 euro per l’impiego dei lavoratori irregolari;

- Nel secondo caso, invece, è stata elevata una sanzione di 1000 euro con contestuale sospensione dell’attività lavorativa subordinata al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e strutturali. Di fatto, i militari del NAS di Catanzaro, hanno accertato varie inadempienze sia strutturali che igienico sanitarie;

Un altro controllo, sempre presso un esercizio adibito alla ristorazione in Serra San Bruno ha portato alla sanzione di euro 2000 per la mancata applicazione del protocollo di autocontrollo alimentare.

I cospicui controlli su strada hanno permesso di controllare 120 autoveicoli e complessive 180 persone. Sono state, inoltre, effettuate 30 perquisizioni veicolari ed elevate circa 17 sanzioni al codice della strada per complessivi 11mila euro.