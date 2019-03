Mendicino, Antonio Palermo si ricandida a sindaco

Inizia ufficialmente la campagna elettorale di Antonio Palermo che ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Mendicino. Palermo si candida dunque per il secondo mandato alla guida dell’amministrazione comunale di del paese del cosentino. Sostenuto dalla sua attuale maggioranza, il primo cittadino “rinnova la sua disponibilità ad impegnarsi come sindaco per proseguire nel progetto di far crescere il comune mendicinese soprattutto in termini di qualità della vita, decoro e fruibilità di spazi comuni”.

L’annuncio è arrivato durante l’inaugurazione del punto d’incontro con i cittadini, in viale della Concordia, contrada Pasquali. “In questi anni abbiamo cambiato il volto della città e compiuto insieme un percorso importante – ha dichiarato il sindaco Palermo – riuscendo a completare tanti interventi. Vogliamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, punto su punto, senza promettere cose irrealizzabili, con spirito di servizio e un rapporto franco e onesto con i cittadini”.

Tra i principali progetti realizzati ci sono: “l'avvio della raccolta differenziata, che ha dato ottimi risultati, l'illuminazione pubblica a led, con un notevole risparmio per i conti pubblici, la metanizzazione, la riqualificazione del centro storico e l'apertura di nuove attività commerciali, e le politiche culturali e sociali”.

All'incontro, organizzato dal comitato spontaneo "Gli amici di Mendicino", hanno partecipato numerosi cittadini e sostenitori, convinti della bontà del lavoro di questi anni. “Concluderemo questa prima esperienza - ha concluso il sindaco Palermo - con la bitumazione dell'intero asse viario principale, la fine dei lavori sulla rete idrica e soprattutto con il gemellaggio con la città di Caserta. Da oggi parte un nuovo cammino, in continuità con il lavoro di questi anni, per immaginare insieme la Mendicino del futuro”.