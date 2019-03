Modesto sprona il Rende: “Ok brillanti e determinati ma voglio più cinismo”

Sarà un test-match importante quello di domani contro la Sicula Leonzio per il Rende che vuole fortemente dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla e il pari nel derby contro la Reggina. Un modo per certificare che il periodo poco brillante è stato definitivamente archiviato e che la formazione di Modesto si candida come l’outsider di questo finale di stagione.

“Siamo tornati ad essere brillanti e determinati. Adesso dai miei pretendo un maggiore cinismo quando ci troviamo vicino alla porta a cominciare dalla gara contro la Sicula Leonzio”, ha detto il tecnico Francesco Modesto.

Questi i calciatori convocati. Portieri: 1 Savelloni, 22 Borsellini, 12 Palermo; difensori: 3 Maddaloni, 24 Calvanese, 13 Germinio, 7 Bei, 23 Sabato, 6 Minelli; centrocampisti: 20 Laaribi, 2 Viteritti, 16 Franco, 17 Blaze, 32 Bonetto, 21 Awua, 31 Zivkov; attaccanti: 18 Borello, 15 Giannotti, 14 Leveque, 10 Actis Goretta,9 Vivacqua, 29 Negro, 11 Rossini.