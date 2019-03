In casa con dosi di marijuana. In manette 27enne di Polistena

Aveva nascosto in una stufa a legna una busta in cellophane contenente circa 12 grammi di marijuana. Così per un 27enne di Polistena, D.B., sono scattate le manette.

È avvenuto a Taurianova dove i carabinieri della stazione locale hanno perquisito la casa dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni i militari, coadiuvati dai colleghi di Polistena, hanno trovato le dosi di droga e nel ripostiglio del balcone una busta con altri 350 grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi, in attesa del giudizio di convalida.