Belcastro, nasconde in casa una pistola con matricola abrasa e droga. Arrestato

È accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di arma. Per questo motivo un 30enne, P.G., è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Belcastro.

L’uomo nascondeva nella sua abitazione una pistola Beretta modello 70, con matricola abrasa, e dieci dosi di hashish, per 46 grammi complessivi, in bustine di cellophane e pronte per lo spaccio.

Così per il 30enne - già responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale nei giorni scorsi e per questo sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - si sono inevitabilmente aperte le porte del carcere di Siano.

La pistola ritrovata verrà inviata al reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, per appurare se sia stata utilizzata per commettere ulteriori delitti.