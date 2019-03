Belvedere Marittimo, tenta di lanciare droga da finestra: “beccato” 23enne

È stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga, e per questo un ragazzo di 23 anni è finito in manette. È successo a Belvedere Marittimo dove i militari della stazione locale hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del giovane e vi hanno trovato 110 grammi di marijuana.

Tuttavia, il recupero della sostanza non è stato facile, dal momento che il ragazzo, accortosi dei carabinieri, ha lanciato dal balcone della sua casa al primo piano, il pacco con lo stupefacente.

I militari si però sono accorti di tutto e perquisito la casa, dove dentro un armadio hanno trovato inoltre due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e denaro contante in banconote di piccolo taglio.

Il 23enne, condotto in caserma, è stato arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, è stato portato nella sua abitazione in attesa dell’udienza con rito direttissimo, che si è svolta il 9 marzo, e ha visto la convalida dell’arresto e da qui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.