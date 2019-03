Ad aprile decine di turisti tedeschi a Crotone, grazie al ponte culturale con Norimberga

Sono già da aprile i primi arrivi di turisti tedeschi a Crotone. Il tutto a seguito dell’avvio del Ponte culturale, turistico e sportivo tra Crotone e Norimberga". L'evento è stato, infatti, organizzato in occasione dell'ormai prossimo avvio dei voli diretti tra Crotone e Norimberga.

All’incontro hanno partecipato l’assessore allo Sport e Turismo Giuseppe Frisenda, l’assessore alla Pubblica Istruzione e Gemellaggi Francesco Pesce e Loris Rossetto presidente dell’associazione Amici del Tedesco che da anni cura i rapporti tra Crotone e le realtà tedesche.

Un dialogo costante quello tra la città di Crotone e la Germania che negli anni scorsi, proprio grazie al lavoro dell’Associazione Amici del Tedesco ha visto in città numerose presenze di turisti provenienti dalla Germania. L’iniziativa è stata presentata in concomitanza dell’avvio dei voli di collegamento tra Crotone e Norimberga.

A partire dal 2 aprile Crotone avrà finalmente per la prima volta in modo stabile, ogni martedì ed ogni sabato, un collegamento aereo dir etto con la città di Norimberga. Nel corso dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rosmini guidati dalla dirigente Maria Fontana Ardito e la professoressa Antonella Lauro.

Si stanno già prevedendo incontri con la città tedesca, il 30 aprile ci sarà la visita ufficiale della delegazione del Comune di Crotone con quella di Norimberga, ma già a partire dal 2 aprile comincerà l’interscambio tra studenti delle due città. Ragazzi delle scuole crotonesi si recheranno a Norimberga ed allo stesso modo i colleghi delle scuole tedesche visiteranno la città di Crotone.

Frisenda ha quindi annunciato l’istituzione di un info point nella Casa della Cultura destinato all’accoglienza dei turisti che arriveranno in città. Nel corso dell’incontro si è evidenziato l’importanza di promuovere questo primo collegamento aereo diretto con la Germania invitando i cittadini di Norimberga a visitare la città di Pitagora. Norimberga è una città con mezzo milione di abitanti, situata nella regione della Baviera.

“Per Crotone questo volo può significare davvero tanto, se arrivano i primi turisti tedeschi poi sarà molto facile avere un effetto trainante nei prossimi mesi”, ha evidenziato Loris Rossetto il quale ha ricordato come la Calabria sta diventando una meta molto apprezzata da parte dei turisti di lingua tedesca. Un flusso che al momento interessa principalmente sulla costa tirrenica, ma da un po' di tempo si inizia a vedere un maggiore interesse anche per la costa ionica e per la città di Crotone.

“I tedeschi che sino ad ora hanno fatto tappa a Crotone sono rimasti letteralmente incantati dalle bellezze naturali e dalla cordialità della gente” ha aggiunto Loris Rossetto. L’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce ha interagito con gli alunni della scuola Rosmini evidenziando l’importanza dell’interscambio di esperienze tra realtà diverse che aiutano anche nella crescita e la formazione.