Mediterraneo Possibile presente in Piazza Duomo per la parità di genere

“Tra balli, canti e cartelloni abbiamo rimandato al mittente mimose ed ipocriti auguri. In tempi come questi con un destrorso esecutivo al potere, noi donne non possiamo accontentarci di un mazzetto di mimose. In Italia, la differenza salariale tra uomo e donna è ancora al 17,9%e l'IVA sugli assorbenti è al 22%; nella scorsa legislatura, Possibile ha proposto che la tassazione venisse ridotta al 4%. In aggiunta a ciò, ci battiamo per la piena applicazione della legge 194: come Possibile, proponiamo che almeno il 50% del personale sanitario ed ausiliario negli ospedali sia Non obiettore per assicurare un accesso all'aborto davvero garantito”.

È ferma la posizione del Comitato Mediterraneo Possibile Crotone presente all'assemblea pubblica di Nudm Crotone organizzata in piazza Duomo.

“Peraltro, - ha ribadito ancora - cogliamo l'occasione di ricordare che il comitato Mediterraneo Possibile di Crotone ha presentato una mozione sulla legge 194 in Comune che non ha ancora avuto alcun riscontro. Inoltre, Possibile propone l'incremento dei finanziamenti per i centri antiviolenza così da aumentarne il personale e la diffusione sul territorio. Noi donne non abbiamo alcun ruolo "naturale" indirizzato solamente alla casa ed alla famiglia. Eppure c'è chi lo afferma con forza e con molta ignoranza. Possibile, seguendo pienamente l'articolo 3 della nostra costituzione, ribadisce l'uguaglianza dei cittadini che, non a caso, è intrinseca nel nostro stesso simbolo”.