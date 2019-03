Furti in “trasferta” con l’auto rubata: acciuffati mentre scassinano un’edicola

Una coppia di malviventi, di 49 e 39 anni, attrezzata di torcia ed arnesi per lo scasso, è stata sorpresa alle prime luci dell’alba di stamane dagli agenti di polizia di Catanzaro mentre forzavano la saracinesca di un’edicola in corso Mazzini, in pieno centro del capoluogo.



La pattuglia, notando degli strani movimenti si è avvicinata all’attività, cogliendo in flagranza i due mentre asportavano uno scatolo con all’interno snack e caramelle.

Dal controllo effettuato anche in presenza del proprietario, è stato accertato il furto di 90 euro sparite dalla cassa e ritrovati dopo la perquisizione dei malfattori.

Sarebbero entrambi giunti a Catanzaro da Cosenza viaggiando su un’auto rubata, parcheggiata nei pressi dell’edicola e con all’interno dell’altro materiale oggetto di furto, tra questi anche quelli di un parrucchiere catanzarese derubato il giorno prima.

La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari e la coppia è finita in arresto in attesa della convalida dei domiciliari. Per loro vige il divieto di ritorno a Catanzaro e l’attivazione della misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio.